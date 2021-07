DIRETTA Tour de France 2021, tappa di oggi LIVE: Mollema scappa via, inseguitori a 1’15” (Di sabato 10 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 16.24 Comincia la lotta per le posizioni nel gruppo per affrontare in testa la salita: sale diametralmente l’andatura. 16.22 Guillaume Martin è virtualmente in seconda posizione in classifica generale: rischia di fare davvero un gran colpo il transalpino se il gruppo non fa qualcosa da dietro. 16.20 Deve condurre una cronometro individuale Bauke Mollema per raggiungere l’obiettivo della vittoria di tappa. 16.18 Andatura molto cauta del gruppo maglia gialla: ne possono approfittare Mattia Cattaneo e ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE16.24 Comincia la lotta per le posizioni nel gruppo per affrontare in testa la salita: sale diametralmente l’andatura. 16.22 Guillaume Martin è virtualmente in seconda posizione in classifica generale: rischia di fare davvero un gran colpo il transalpino se il gruppo non fa qualcosa da dietro. 16.20 Deve condurre una cronometro individuale Baukeper raggiungere l’obiettivo della vittoria di. 16.18 Andatura molto cauta del gruppo maglia gialla: ne possono approfittare Mattia Cattaneo e ...

zazoomblog : LIVE Tour de France 2021 tappa di oggi in DIRETTA: ci prova Bauke Mollema! - #France #tappa #DIRETTA: #prova… - zazoomblog : LIVE Tour de France 2021 tappa di oggi in DIRETTA: tappa frenetica tanti tentativi di fuga - #France #tappa… - zazoomblog : DIRETTA Tour de France 2021 tappa di oggi LIVE: solo 20” per la fuga - #DIRETTA #France #tappa #LIVE: - zazoomblog : LIVE Tour de France 2021 tappa di oggi in DIRETTA: percorso perfetto per Alaphilippe Nibali si muove? - #France… - RaiSport : ????? Andrea De Luca presenta la quattordicesima tappa del #TourdeFrance da #Carcassonne a #Quillan Vai allo Specia… -