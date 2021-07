Da falchi a colombe. Se l’Olanda applaude l’Ercole Draghi (Di sabato 10 luglio 2021) Di tutti i muri da abbattere, questo era uno dei più granitici. La stampa olandese elogia l’Italia di Mario Draghi e il suo Recovery Plan. Tutto vero: Het Financieele Dagblad (Fd), il primo quotidiano finanziario del Paese, si lancia in un lungo applauso alla politica economica italiana con un editoriale dal titolo eloquente, “l’Ercole Mario Draghi farà tremare l’Italia?”. “Miracoli: dopo decenni di stagnazione economica, l’Italia può farne buon uso”, esordisce l’articolo. A Roma “si è invertito un trend”: le riforme “non sono più una minaccia, ma un’opportunità”. In un’estate che vede l’Italia finalista a Wimbledon e Wembley succede anche ... Leggi su formiche (Di sabato 10 luglio 2021) Di tutti i muri da abbattere, questo era uno dei più granitici. La stampa olandese elogia l’Italia di Marioe il suo Recovery Plan. Tutto vero: Het Financieele Dagblad (Fd), il primo quotidiano finanziario del Paese, si lancia in un lungo applauso alla politica economica italiana con un editoriale dal titolo eloquente, “Mariofarà tremare l’Italia?”. “Miracoli: dopo decenni di stagnazione economica, l’Italia può farne buon uso”, esordisce l’articolo. A Roma “si è invertito un trend”: le riforme “non sono più una minaccia, ma un’opportunità”. In un’estate che vede l’Italia finalista a Wimbledon e Wembley succede anche ...

Ultime Notizie dalla rete : falchi colombe BCE: un calcio al rigore? Falchi e colombe ll nuovo mandato è una manna per l'Italia. In Eurozona, l'inflazione vicina al 2% degli ultimi mesi aveva fatto temere che la BCE potesse rivedere i propri acquisti, facendo ...

Nel mirino di falchi e frugali. La Borsa ci riporta alla realtà ... ieri la francese Lagarde ha probabilmente preso tempo tra le colombe come l'italiano Fabio Panetta o lo spagnolo De Guindos e i falchi quali l'olandese Knot, o l'austriaco Holzmann, guidati dal ...

L’autunno caldo della Bce e la lezione del 2003 Il Sole 24 ORE Cos’è successo alla Bce dopo il 10 giugno? Quella pace irreale in nome della variante I verbali dell'ultimo board mostrano una netta spaccatura tra falchi e colombe, cui il virus pare aver imposto la tregua. Showdown il 22 luglio o inconfessabili timori per un evento di credito in Ue?

Alla Bce Lagarde codifica la rivoluzione Draghi La trasformazione della Bce avviata da Mario Draghi è completa; ieri la Banca centrale ha modificato il suo obiettivo di inflazione al 2 per cento, annunciando che tollererà livelli superiori al targe ...

