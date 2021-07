Covid, 205 nuovi positivi in Lombardia: 6 casi a Bergamo (Di sabato 10 luglio 2021) Il Ministero della Salute rende noto i dati dei nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Sono 205 i nuovi casi da Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, nella giornata di venerdì erano stati 230, su 35.138 tamponi eseguiti, per una percentuale dello 0,58. In aumento lieve i ricoverati in terapia intensiva: sono 37, più due rispetto a venerdì. Sono invece meno i ricoverati in reparto, oggi 121, venerdì 127. I decessi registrati sono 3 per un totale in regione Lombardia di 33.798. In provincia di Bergamo i nuovi ... Leggi su bergamonews (Di sabato 10 luglio 2021) Il Ministero della Salute rende noto i dati deicontagi danelle ultime 24 ore. Sono 205 ida-19 registrati innelle ultime 24 ore, nella giornata di venerdì erano stati 230, su 35.138 tamponi eseguiti, per una percentuale dello 0,58. In aumento lieve i ricoverati in terapia intensiva: sono 37, più due rispetto a venerdì. Sono invece meno i ricoverati in reparto, oggi 121, venerdì 127. I decessi registrati sono 3 per un totale in regionedi 33.798. In provincia di...

