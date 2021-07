Calcio: Real Madrid. Marcelo 'Orgoglioso di essere nuovo capitano' (Di sabato 10 luglio 2021) Il terzino brasiliano "Sono sicuro che quest'anno vinceremo qualcosa" Madrid (SPAGNA) - Una bandiera. Questo ciò che rappresenta Marcelo per il Real Madrid. Il terzino sinistro brasiliano, infatti, si ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 10 luglio 2021) Il terzino brasiliano "Sono sicuro che quest'anno vinceremo qualcosa"(SPAGNA) - Una bandiera. Questo ciò che rappresentaper il. Il terzino sinistro brasiliano, infatti, si ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Real Calcio: Real Madrid. Marcelo 'Orgoglioso di essere nuovo capitano' Il terzino brasiliano "Sono sicuro che quest'anno vinceremo qualcosa" MADRID (SPAGNA) - Una bandiera. Questo ciò che rappresenta Marcelo per il Real Madrid. Il terzino sinistro brasiliano, infatti, si appresta ad iniziare la sedicesima stagione con la 'camiseta blanca'. Un percorso pieno di successi e adesso anche di responsabilità, visto che ...

