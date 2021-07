Bene la riforma della giustizia | ma serve procedere per tasselli

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 10 luglio 2021)il governo sulla, “componente chiave dei diversi progetti del Pnrr”, anche se bisognerebbe “percoerenti” e separare le problematichecivile da quella penale”. Ma per Marcello Messori “il meglio è nemico del” ed è unche si sia partiti. Anche perché, come il professore di Economia alla Luiss elenca nel suo libro ‘Recovery Pathways. The difficult Italian convergence in the Euro area’ (Bocconi University Press) - scritto in diversi capitoli a ...