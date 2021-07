Atletica | Europei U23 | Coiro argento negli 800 femminili | Scotti bronzo nei 400

Leggi su sportface

(Di sabato 10 luglio 2021) Piovono medaglie per l’Italia agliUnder 23 di Tallinn. Eloisasigla il proprio record personale, facendo segnare 2:02.07800 metri: questo tempo le è valso la medaglia d’, seconda soltanto a Isabelle Boffey. In seguito, un’altra bella notizia è arrivata nei 400 metri, in cui il capitano Edoardosi è classificato terzo, grazie al tempo di 45.68: meglio hanno fatto soltanto Ricky Petrucciani con 45.02 (record della manifestazione) e Jonathan Sacoor. In attesa dell’ultima giornata, sono 5 le medaglie conquistate dalla spedizione azzurra (un oro, due argenti e due bronzi). ...