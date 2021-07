Vaccini Covid | Ema | “Presto per dire se terza dose servirà”

(Di venerdì 9 luglio 2021), l’Ema frena. “Al momento è troppoper confermare se e quando sarà necessaria una” ulteriore “di richiamo per i-19, perché non ci sono ancora abbastanza dati dalle campagne di vaccinazione e dagli studi in corso per capire quanto durerà la protezione dai” dichiarano all’Adnkronos Salute fonti dell’Agenzia europea del farmaco Ema, dopo che Pfizer/BioNTech ha annunciato l’intenzione di chiedere alle autorità regolatorie il via libera a una...

Ballate in piazza e tifate Italia 'Al momento è troppo presto per confermare se e quando sarà necessaria una' ulteriore 'dose di richiamo per i- 19, perché non ci sono ancora ...L' Agenzia Italiana del Farmaco ha pubblicato il sesto Rapporto di Farmacovigilanza sui- 19. I dati raccolti e analizzati riguardano le segnalazioni di sospetta reazione avversa registrate nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza tra il 27 dicembre 2020 e il 26 giugno 2021 ...Due positivi e, per un altro giorno consecutivo, zero decessi. La curva della pandemia resta costante in Ciociaria. Stando all'ultimo bollettino giornalieri, in provincia di Frosinone, le ...L’aumento dei contagi preoccupa soprattutto per la variante Delta. Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, è chiaro: “Siamo passati da 800 casi al giorno a oltre 1.200-1.300, questo fa pensare ...