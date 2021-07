USA, un fulmine cade davanti ad una casa e sfiora un uomo | video (Di venerdì 9 luglio 2021) Un episodio ai limiti dell'incredibile quello ripreso in queste immagini: un uomo stava portando fuori la spazzatura davanti casa quando improvvisamente viene sfiorato da un fulmine. Il filmato mostra il momento in cui il fulmine cade a terra, producendo una scintilla infuocata seguita da uno scoppio secco. L'uomo, che potremmo definire di certo un miracolato, ha postato le immagini che mostrano l'accaduto sui social. In poche ore il video è diventato virale. Guarda tutti i video Nubifragio a Milano, crolla la vetrata di ... Leggi su panorama (Di venerdì 9 luglio 2021) Un episodio ai limiti dell'incredibile quello ripreso in queste immagini: unstava portando fuori la spazzaturaquando improvvisamente vieneto da un. Il filmato mostra il momento in cui ila terra, producendo una scintilla infuocata seguita da uno scoppio secco. L', che potremmo definire di certo un miracolato, ha postato le immagini che mostrano l'accaduto sui social. In poche ore ilè diventato virale. Guarda tutti iNubifragio a Milano, crolla la vetrata di ...

