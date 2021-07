Un sorso di Coffee Break. La7 a tutte news nel mattino. E qui il talk di Pancani è un’istituzione

(Di venerdì 9 luglio 2021) Nonostante la stagione televisiva in senso tradizionale sia conclusa, i network più importanti hanno deciso di mantenere aperte alcune trasmissioni d’informazione molto seguite. Rete4 ha continuato con la programmazione del programma di Porro Quarta Repubblica mentre si è appena concluso Dritto e rovescio di Del Debbio, Zona Bianca di Giuseppe Brindisi continuerà a essere in onda tutta l’estate così come Stasera Italiadi Veronica Gentili. La7 ha fatto la scelta analoga, tenendo aperti soprattutto i programmi del, quindi Omnibus,e L’aria che tira Estate. Una scelta avveduta e che sta pagando ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : sorso Coffee

LA NOTIZIA

E se per il primobruno del mattino abbiamo imparato a farci la moka , per tutti quei momenti ... Old SailorIn molte case, a San Benedetto del Tronto, si prepara e si consuma una sorta di ...Impugnarla e godersi un buon caffè,dopo, ha da sempre rappresentato il piacere di ...laboratorio musicale (20 giugno) al tributo musicale con la selezione in vinile dei paesi della...Coffee Break, con la conduzione di Andrea Pancani, si mantiene sul 3,5% di share con una media di 196.405 spettatori nel giugno 2021.