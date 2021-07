Tre colpi di pistola sparati nel traffico per festeggiare la vittoria dell’Italia (VIDEO) (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Frattamaggiore (Na) – Non solo ad Avellino, dove sono rimaste ferite tre persone, ma anche a Frattamaggiore si sono sparati dei colpi di arma da fuoco per festeggiare la vittoria del Italia sul Spagna agli Europei. La vicenda è stata segnalata da un cittadino al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli tramite un filmato. Nel VIDEO in questione, che come racconta il segnalante dovrebbe essere stato girato appunto a Frattamaggiore, si vede una figura spuntare dal finestrino di un’auto in coda nel traffico dei festeggiamenti mentre fa ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Frattamaggiore (Na) – Non solo ad Avellino, dove sono rimaste ferite tre persone, ma anche a Frattamaggiore si sonodeidi arma da fuoco perladel Italia sul Spagna agli Europei. La vicenda è stata segnalata da un cittadino al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli tramite un filmato. Nelin questione, che come racconta il segnalante dovrebbe essere stato girato appunto a Frattamaggiore, si vede una figura spuntare dal finestrino di un’auto in coda neldei festeggiamenti mentre fa ...

Advertising

anteprima24 : ** Tre colpi di #Pistola sparati nel traffico per festeggiare la vittoria dell’#Italia (VIDEO) **… - AndreaLisi15 : RT @Shadowmere16: Giusto. I colpi di stato non dovrebbero rischiare di fallire per il mancato coordinamento di due o tre ministeri. - orestiskekkis : E notte e bello e freddo il giubotto ChristianDior hashish e shisha e sempre pronta e pulita la glock siamo in giro… - Chiara58015306 : RT @Shadowmere16: Giusto. I colpi di stato non dovrebbero rischiare di fallire per il mancato coordinamento di due o tre ministeri. https:/… - MamolkcsMamol : RT @Shadowmere16: Giusto. I colpi di stato non dovrebbero rischiare di fallire per il mancato coordinamento di due o tre ministeri. https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Tre colpi Pietrangeli: 'Berrettini usi servizio e diritto per 'punire' Hurkacz' Per lui gli altri colpi sono complementari. E poi il suo avversario dovrà pagare una colpa ... Ho letto un'intervista a Nadal tempo fa: aveva lasciato un game su tre set ad uno che è noto per essere suo ...

Tiro con l'arco, Olimpiadi Tokyo 2021: le speranze di medaglia dell'Italia. Grande attesa per la gara mista a coppie ...nella lotta per le medaglie anche grazie ad un format che riserva sempre tante sorprese e colpi di ... Tutte e tre le azzurre prenderanno parte alla competizione individuale senza grande pressione e con ...

Altri tre colpi per il Valdichienti Bomber Gragnoli alla Civitanovese il Resto del Carlino Tentato omicidio condannato a 12 anni di carcere IL PROCESSOE' stato riconosciuto colpevole di tentato omicidio e condannato a 12 anni di carcere, tre in meno di quelli richiesti dall'accusa, Giovanni Cambria, l'uomo arrestato il 4 giugno 2019 dopo.

Triplo colpo per il Ghilarza Arrivano Fadda, Lepore e Doukar CAGLIARI. Nel campionato di Eccellenza Giampiero Loriga è il nuovo allenatore dell’Ossese: sostituisce Giuseppe Cantara passato alla Nuorese. Primo acquisto per il Buddusò: è l’attaccante ...

Per lui gli altrisono complementari. E poi il suo avversario dovrà pagare una colpa ... Ho letto un'intervista a Nadal tempo fa: aveva lasciato un game suset ad uno che è noto per essere suo ......nella lotta per le medaglie anche grazie ad un format che riserva sempre tante sorprese edi ... Tutte ele azzurre prenderanno parte alla competizione individuale senza grande pressione e con ...IL PROCESSOE' stato riconosciuto colpevole di tentato omicidio e condannato a 12 anni di carcere, tre in meno di quelli richiesti dall'accusa, Giovanni Cambria, l'uomo arrestato il 4 giugno 2019 dopo.CAGLIARI. Nel campionato di Eccellenza Giampiero Loriga è il nuovo allenatore dell’Ossese: sostituisce Giuseppe Cantara passato alla Nuorese. Primo acquisto per il Buddusò: è l’attaccante ...