Tour de France 2021: Deceuninck Quick-Step imbattibile in volata. Mark Cavendish trova il poker davanti a Morkov (Di venerdì 9 luglio 2021) Negli sprint al Tour de France 2021 non c’è davvero storia. Nella tredicesima tappa, di 220 chilometri da Nîmes a Carcassonne, arriva il clamoroso poker per Mark Cavendish: il britannico della Deceuninck Quick-Step continua a scrivere la storia della Grande Boucle con le sue 34 affermazioni in terra transalpina, sfruttando però il lavoro di una squadra eccezionale. Mantiene senza patemi il simbolo del primato Tadej Pogacar. Anche oggi gran battaglia sin dal chilometro zero per andare in fuga. All’attacco in un primo momento anche l’azzurro ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021) Negli sprint aldenon c’è davvero storia. Nella tredicesima tappa, di 220 chilometri da Nîmes a Carcassonne, arriva il clamorosoper: il britannico dellacontinua a scrivere la storia della Grande Boucle con le sue 34 affermazioni in terra transalpina, sfruttando però il lavoro di una squadra eccezionale. Mantiene senza patemi il simbolo del primato Tadej Pogacar. Anche oggi gran battaglia sin dal chilometro zero per andare in fuga. All’attacco in un primo momento anche l’azzurro ...

