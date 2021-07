TFA sostegno VI ciclo | chi accede direttamente alla prova scritta Per esonero serve servizio specifico

(Di venerdì 9 luglio 2021) Al via il VIdi TFAcon la pubblicazione, da parte del Ministero dell’Università, del decreto n. 755/2021, con il quale gli Atenei sono autorizzati ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione sunella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria. Disponibili 22.000 posti. L'articolo .

tweet Il Decreto ministeriale 755 del 6 luglio ha autorizzato il VI ciclo del. Le prove di accesso sono predisposte dagli Atenei con propri bandi e sono costituite da un test preselettivo, una o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale. I posti a ...... scuola primaria, scuola secondaria di I grado e di II grado (VI ciclo del). I posti disponibili sono 22.000 suddivisi tra le varie Università. Le date di svolgimento dei test ...Sono quasi 5.000 i posti disponibili in Sicilia per il VI ciclo del TFA Sostegno. Un numero in ulteriore aumento rispetto al 2020, quando i posti si fermarono a quota 4.675. Lo ha stabilito ...TFA Sostegno 2021, il VI ciclo può finalmente iniziare. In data 6 luglio, la ministra per l’Università e la ricerca Cristina Messa ha firmato il decreto con la ripartizione dei posti ateneo ...