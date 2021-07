Sulla giustizia scoppia polveriera M5s, Conte contro la riforma (Di sabato 10 luglio 2021) La riforma della giustizia penale approvata dal Consiglio dei ministri ha l'effetto di un cerino gettato nella polveriera M5s. Il giorno dopo fioccano le critiche al provvedimento, da quelle ferme ma più misurate (Giuseppe Conte) a quelle durissime (Alfonso Bonafede) fino a chi invita a uscire dal governo (Alessandro Di Battista da fuori, Giulia Sarti tra gli altri parlamentari). Per capire come si è arrivati a questo punto occorre fare un passo indietro. In Cdm la ministra della giustizia Marta Cartabia ha portato gli emendamenti al disegno di legge delega di riforma del sistema penale, ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 10 luglio 2021) Ladellapenale approvata dal Consiglio dei ministri ha l'effetto di un cerino gettato nellaM5s. Il giorno dopo fioccano le critiche al provvedimento, da quelle ferme ma più misurate (Giuseppe) a quelle durissime (Alfonso Bonafede) fino a chi invita a uscire dal governo (Alessandro Di Battista da fuori, Giulia Sarti tra gli altri parlamentari). Per capire come si è arrivati a questo punto occorre fare un passo indietro. In Cdm la ministra dellaMarta Cartabia ha portato gli emendamenti al disegno di legge delega didel sistema penale, ...

