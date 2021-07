State of Play Luglio 2021: Tutti gli annunci e Trailer (Di venerdì 9 luglio 2021) Ieri sera Sony ha tenuto uno State of Play estivo, durante il quale sono stati fatti degli annunci e mostrati Trailer che vogliamo condividere con voi a seguire. L’evento si apre con Moss Book 2, sequel dell’omonimo gioco uscito tempo fa su PC e Console. Moss 2 sarà giocabile solo in realtà virtuale tramite PSVR su PS4 e PS5, riprendendo la storia dalla conclusione del precedente capitolo. Moss Book 2 introdurrà nuovi ambienti da esplorare, nemici da sconfiggere ed un sistema di combattimento basato sulla progressione, con la possibilità di sbloccare delle abilità. Il lancio è previsto nel corso dei prossimi mesi. ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 9 luglio 2021) Ieri sera Sony ha tenuto unoofestivo, durante il quale sono stati fatti deglie mostratiche vogliamo condividere con voi a seguire. L’evento si apre con Moss Book 2, sequel dell’omonimo gioco uscito tempo fa su PC e Console. Moss 2 sarà giocabile solo in realtà virtuale tramite PSVR su PS4 e PS5, riprendendo la storia dalla conclusione del precedente capitolo. Moss Book 2 introdurrà nuovi ambienti da esplorare, nemici da sconfiggere ed un sistema di combattimento basato sulla progressione, con la possibilità di sbloccare delle abilità. Il lancio è previsto nel corso dei prossimi mesi. ...

Advertising

PlayStationIT : Collegatevi per lo State of Play di questa sera per un approfondimento sul gameplay di Deathloop e per aggiornament… - SmorfiaDigitale : Death Stranding Director's Cut, data d'uscita e nuove caratteristiche allo State... - Imperator_98 : RT @PlayStationIT: Recap di ieri sera ? Non perdere l'appuntamento di stasera con lo State of Play dalle 23 su PlayStation_IT: https://t.co… - Tech_Gaming_it : State of Play Luglio 2021: Annunci e Trailer - zazoomblog : Sifu – Il gameplay dallo State of Play di luglio 2020Videogiochi per PC e console -