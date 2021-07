Settore agricolo, rinnovato il contratto per quadri e impiegati (Di venerdì 9 luglio 2021) ROMA – È stato firmato a Roma, a Palazzo Della Valle, il nuovo contratto di lavoro per i quadri ed impiegati del Settore agricolo. Si tratta di un accordo che riguarda oltre 7 mila imprese agricole e circa 30 mila lavoratori, nella maggior parte dei casi impiegati tecnici ed amministrativi. Questo contratto, sottolinea Confagricoltura, è importante perché regola i rapporti con le figure più professionalizzate e vicine all’imprenditore. Le aziende agricole che si avvalgono dei quadri e degli impiegati sono quelle più grandi, strutturate e ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 9 luglio 2021) ROMA – È stato firmato a Roma, a Palazzo Della Valle, il nuovodi lavoro per ieddel. Si tratta di un accordo che riguarda oltre 7 mila imprese agricole e circa 30 mila lavoratori, nella maggior parte dei casitecnici ed amministrativi. Questo, sottolinea Confagricoltura, è importante perché regola i rapporti con le figure più professionalizzate e vicine all’imprenditore. Le aziende agricole che si avvalgono deie deglisono quelle più grandi, strutturate e ...

