Sarri-Lazio | il benvenuto della sindaca Raggi al neo allenatore

Advertising

OfficialSSLazio : ?? Domani, 9 luglio alle ore 12:00, presso la sala stampa del centro sportivo della S.S. Lazio, a Formello si terrà… - EuropaLeague : ???? Lazio coach Maurizio Sarri ?? #UEL - OfficialSSLazio : #Sarri ?? 'Felipe Anderson fece dei mesi alla Lazio da calciatore stratosferico, sembrava destinato ad una grandissi… - lazio_magazine : LAZIO - Sarri: 'Vorrei utilizzare Luis Alberto come Hamsik a Napoli' - susydigennaro : RT @napolimagazine: LAZIO - Sarri: 'Vorrei utilizzare Luis Alberto come Hamsik a Napoli' -

Ultime Notizie dalla rete : Sarri Lazio

Avrà difficoltà nel rapporto con il presidente Lotito? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Maurizio, nuovo allenatore dellache oggi ha risposto così: 'Speriamo di no, è anche abbastanza grosso, avrei difficoltà a tenerlo. Penso di avere un buon rapporto, vengo da esperienze non facili ...... è sacro su Ciro Immobile: sta facendo bene, la difesa l'ha già impostata Mancini,rilancia. E fuga anche tutti i dubbi sull'eventuale importanza di Immobile nelladel futuro - che solo ...La prima cittadina di Roma Virginia Raggi ha accolto a Formello il nuovo allenatore della Lazio Maurizio Sarri: il post della sindaca La Sindaca di Roma Viriginia Raggi ha voluta dare il proprio ...Il neo allenatore della Lazio sul centrocampista spagnolo che non si è presentato in ritiro: "Sto aspettando che arrivi per parlare con me e i compagni". Maurizio Sarri, in conferenza stampa, ha ...