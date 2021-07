Romina Power “cacciata” da casa Al Bano | l’indiscrezione che fa discutere

(Di venerdì 9 luglio 2021) A quanto paresarebbe stata costretta a cambiare aria e andarsene dalladi Ala causa di Loredana Lecciso.(Getty Images)La notizia è di quelle bomba. Nei giorni scorsi infatti, durante una puntata di Oggi è un altro giorno, aveva raccontato di aver affittato un trullo. In particolare la cantante ha annunciato di essersi spostata a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. Ufficialmente per rilassarsi un po’. Secondo il settimanale Nuovo, infatti, la povera...

Spread the love Albano enon sono più una coppia da tantissimi anni ma la loro storia d'amore continua a far sognare intere generazioni. Quando si pensa a loro due non scorrono nella mente le immagini di oggi ma ...Lunga vita alle Spice e al loro girl -!!! Post Malone - Voto 7,00 - Oscuro, cupo, ... Piacevole!Falconi - Voto 6,50 - Liriche sempre ironiche ma non banali. Il beat è super latino ma non ...Sembrerebbe infatti che la sua compagna Loredana Lecciso sia arrivata ai ferri corti con l’ex moglie Romina Power. Pare che nelle scorse ore la Power, indispettita dall’atteggiamento della Lecciso ...Ha mostrato a tutti la casa nel bosco: Romina Power ha fatto una confessione a sorpresa, una rivelazione che nessuno si aspettava!