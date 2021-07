Rimbalzo dell'economia in Italia: ma l'Istat dice che siamo più poveri (Di venerdì 9 luglio 2021) L'emergenza sanitaria ha portato con sé pesanti ripercussioni sul quadro economico e sociale Italiano che però, grazie alle misure di sostegno e alla ripresa delle attività, vede delinearsi il ... Leggi su globalist (Di venerdì 9 luglio 2021) L'emergenza sanitaria ha portato con sé pesanti ripercussioni sul quadro economico e socialeno che però, grazie alle misure di sostegno e alla ripresae attività, vede delinearsi il ...

Rimbalzo dell'economia in Italia: ma l'Istat dice che siamo più poveri ... grazie alle misure di sostegno e alla ripresa delle attività, vede delinearsi il rimbalzo tanto ... a maggio ci sono 735 mila occupati in meno rispetto a prima dell'emergenza", si legge nel report. ...

Rimbalzo dell'economia in Italia: ma l'Istat dice che siamo più poveri La recessione causata dalla pandemia è stata violenta, ma la ripresa è in atto e la fiducia è ai massimi. Dal Pnrr un impatto positivo vicino al 3% sul Pil al 2026. Tuttavia ci sono 35.000 occupati in ...

