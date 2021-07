Recovery: Brunetta, 'Pnrr diventi appropriazione collettiva, è momento di sognare insieme' (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Occorre che la congiuntura resti positiva, che il Pnrr metta i piedi per terra, diventi sogno collettivo, appropriazione collettiva dell'intero Paese, di famiglie e imprese. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza non è altro che un contratto: soldi in cambio di riforme. Con i soldi bisogna produrre efficienza, felicità, giustizia sociale. Bisogna fare un blend tra pubblico e privato, cambiando lo Stato, la burocrazia, il modo di relazionarsi della burocrazia nei confronti dei cittadini. Lo stiamo facendo. Dopo dieci anni di letargo, ‘sangue sudore e lacrime', blocco della contrattazione, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Occorre che la congiuntura resti positiva, che ilmetta i piedi per terra,sogno collettivo,dell'intero Paese, di famiglie e imprese. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza non è altro che un contratto: soldi in cambio di riforme. Con i soldi bisogna produrre efficienza, felicità, giustizia sociale. Bisogna fare un blend tra pubblico e privato, cambiando lo Stato, la burocrazia, il modo di relazionarsi della burocrazia nei confronti dei cittadini. Lo stiamo facendo. Dopo dieci anni di letargo, ‘sangue sudore e lacrime', blocco della contrattazione, ...

