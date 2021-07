Rai, conduttore perde la testa: mai visto così (Di venerdì 9 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Lite furibonda in diretta durante uno stravagante programma Rai: nessuno lo avrebbe mai immaginato, il conduttore perde la testa. È successo davvero di tutto all’interno di uno dei programmi più surreali ed allo stesso tempo di maggior successo dell’ultima stagione televisiva: stiamo infatti parlando di Una Pezza Di Lundini, il fantomatico programma “tappabuchi” del palinsesto Leggi su youmovies (Di venerdì 9 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Lite furibonda in diretta durante uno stravagante programma Rai: nessuno lo avrebbe mai immaginato, illa. È successo davvero di tutto all’interno di uno dei programmi più surreali ed allo stesso tempo di maggior successo dell’ultima stagione televisiva: stiamo infatti parlando di Una Pezza Di Lundini, il fantomatico programma “tappabuchi” del palinsesto

Advertising

milan_esc : RT @RadioCity_it: Le prime voci sui possibili conduttori dell’Eurovision Song Contest 2022 in Italia: la Rai vorrebbe Alessandro Cattelan e… - RadioCity_it : Le prime voci sui possibili conduttori dell’Eurovision Song Contest 2022 in Italia: la Rai vorrebbe Alessandro Catt… - DanyMan90 : @IlContiAndrea Se non erro, ci deve essere anche un/una conduttore/conduttrice che deve conoscere il francese. Dire… - Fiore86A : @mmorphine_ Appena ho saputo di @alecattelan che passava in Rai e della vittoria dell'Italia all'Eurovision ho pen… - ViaBellerio : @Misurelli77 E se Salvini diventasse il nuovo conduttore del programma dei PACCHI sulla RAI? Sarebbe facile per lui… -