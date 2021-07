Raggi | via del Mandrione | pronti per iniziare lavori riapertura

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 luglio 2021) Roma – “Via delè piena di cavità sotterranee che devono essere riempite. Stiamo completando le ultime pratiche per l’aggiudicazione definitiva alla ditta che si occuperà del riempimento delle cavità. Nelle prossime settimane effettueremo la bonifica dagli ordigni bellici e poi iveri e propri per il riempimento”. Così la sindaca di Roma, Virginia, nel consueto appuntamento del venerdì, in diretta sulla sua pagina Facebook.