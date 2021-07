Petrolio: a New York chiude in rialzo a 74,56 dollari (Di venerdì 9 luglio 2021) New York, 9 lug. (Adnkronos) - Il Petrolio chiude in forte rialzo a New York. Il West Texas Intermediate (Wti) per agosto chiude in progressione di 1,62 dollari attestandosi a 74,56 dollari al barile. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) New, 9 lug. (Adnkronos) - Ilin fortea New. Il West Texas Intermediate (Wti) per agostoin progressione di 1,62attestandosi a 74,56al barile.

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio New Petrolio: in rialzo a New York a 73,85 dollari Il petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,25% a 73,85 dollari al barile. .

Rimbalzo di tutte le piazze finanziarie Oltreoceano la borsa di New York prosegue positiva, archiviando le perdite di ieri. Il Dow Jones ... Il petrolio chiude la settimana in calo del 3% a causa degli strappi interni all'Opec, distante dai ...

Petrolio: in rialzo a New York a 73,85 dollari ANSA Nuova Europa Petrolio: a New York chiude in rialzo a 74,56 dollari New York, 9 lug. (Adnkronos) - Il petrolio chiude in forte rialzo a New York. Il West Texas Intermediate (Wti) per agosto chiude in progressione di ...

Rimbalzo di tutte le piazze finanziarie Chiusure decisamente positive per tutte le borse europee, che rimbalzano all'indomani dei forti cali registrati giovedì e causati soprattutto dalle incertezze per l'andamento della variante Delta. Mil ...

