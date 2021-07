Miano | spari nella notte contro un’abitazione | la polizia indaga

(Di venerdì 9 luglio 2021) Pauaradi, in provincia di Napoli. Infatti diversi colpi di arma da fuoco hanno ragiunto l’abitazione di un pregiudicato. Operazione delle forze dell’ordine nel napoletano (viadi Stato)Altri, stavoltadove diversi colpi di arma da fuoco hanno raggiunto l’abitazione di un pregiudicato. Il rumore degliha svegliato la periferia nord di Napoli, con una Squadra Mobile dellache ha subito raggiunto il luogo incriminato. Inoltre i colpi hanno raggiunto la casa i ...

Advertising

glooit : Spari nella notte a Miano, raffica di proiettili contro casa di un pregiudicato leggi su Gloo… -

Ultime Notizie dalla rete : Miano spari

Sono le 11 del mattino e ci sono più di 35 gradi a, in strada c'è gente, a terra c'è il ... I militari sentono glie si precipitano subito in via Teano. Qui inizia lo spettacolo surreale . ...Una segnalazione è giunta poco dopo le 13 da. Alcuni residenti hanno chiamato il 113 udendo degli. Sul posto le volanti del commissariato di Scampia. Il luogo dove è stata segnalata la stesa è vico Cotugno, parte bassa di. Gli ...NAPOLI – La camorra continua a farsi sentire nell’area nord di Napoli: una ventina di colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi contro un’abitazione di Miano. Sull’accaduto indaga la Squadra Mobile del ...Numerosi colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi contro l’abitazione di un pregiudicato di Miano, nella periferia nord di Napoli, ...