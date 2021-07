Matteo Berrettini è entrato nella storia (Di sabato 10 luglio 2021) del nostro paese perché, checché ne dica l’italiano medio, non esistono solo i calciatori. B!tch. Il tennista ha infatti battuto in semifinale il polacco Hubert Hurkacz diventando così il primo italiano della storia ad aver conquistato la finale di Wimbledon. Lui è infatti il primo in 134 edizioni svolte. Berrettini … — Russell Crowe (@russellcrowe) July 9, 2021 Ora per lo sportivo manca solo l’ultimo step contro il serbo Novak Djokovic che in questa stagione ha già trionfato al Roland Garros e agli Australian Open, e va a caccia del suo sesto Wimbledon. “Mi servirà un po’ per realizzare cosa ho fatto” – ha dichiarato a caldo Matteo ... Leggi su biccy (Di sabato 10 luglio 2021) del nostro paese perché, checché ne dica l’italiano medio, non esistono solo i calciatori. B!tch. Il tennista ha infatti battuto in semifinale il polacco Hubert Hurkacz diventando così il primo italiano dellaad aver conquistato la finale di Wimbledon. Lui è infatti il primo in 134 edizioni svolte.… — Russell Crowe (@russellcrowe) July 9, 2021 Ora per lo sportivo manca solo l’ultimo step contro il serbo Novak Djokovic che in questa stagione ha già trionfato al Roland Garros e agli Australian Open, e va a caccia del suo sesto Wimbledon. “Mi servirà un po’ per realizzare cosa ho fatto” – ha dichiarato a caldo...

