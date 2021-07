Malta, stop ai turisti non vaccinati dal 14 luglio (Di venerdì 9 luglio 2021) Niente vacanze a Malta per i non vaccinati. Di fronte all’aumento di casi di Covid, Malta chiude le frontiere ai turisti che non hanno fatto il vaccino. Il ministro della Sanità, Chris Fearne, ha infatti annunciato che dal prossimo 14 luglio sarà obbligatorio per entrare nel Paese presentare un documento di vaccinazione. I bambini in viaggio con i genitori dovranno presentare i risultati di un test molecolare negativo. Malta è il primo Paese europeo che richiede la vaccinazione obbligatoria per entrare Paese. Fino ad ora le autorità maltesi richiedevano documenti di vaccinazione solo ai ... Leggi su italiasera (Di venerdì 9 luglio 2021) Niente vacanze aper i non. Di fronte all’aumento di casi di Covid,chiude le frontiere aiche non hanno fatto il vaccino. Il ministro della Sanità, Chris Fearne, ha infatti annunciato che dal prossimo 14sarà obbligatorio per entrare nel Paese presentare un documento di vaccinazione. I bambini in viaggio con i genitori dovranno presentare i risultati di un test molecolare negativo.è il primo Paese europeo che richiede la vaccinazione obbligatoria per entrare Paese. Fino ad ora le autorità maltesi richiedevano documenti di vaccinazione solo ai ...

