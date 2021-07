Lunedì al via i lavori per la realizzazione di un marciapiede in via don Luigi Sturzo (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore ai lavori Pubblici, Mario Pasquariello, rendono noto che Lunedì 12 luglio avranno inizio i lavori per la realizzazione di un marciapiede in via don Luigi Sturzo (direzione Casale Maccabei) per un tratto avente lunghezza di circa 1,2 km. L’inizio del cantiere partirà dallo svincolo di immissione della Strada Statale 7 (direzione Caserta) e proseguirà fino all’altezza della Chiesa dell’Immacolata, ovvero al km 0,61 della Strada Provinciale 9. Oltre alla realizzazione del ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore aiPubblici, Mario Pasquariello, rendono noto che12 luglio avranno inizio iper ladi unin via don(direzione Casale Maccabei) per un tratto avente lunghezza di circa 1,2 km. L’inizio del cantiere partirà dallo svincolo di immissione della Strada Statale 7 (direzione Caserta) e proseguirà fino all’altezza della Chiesa dell’Immacolata, ovvero al km 0,61 della Strada Provinciale 9. Oltre alladel ...

Ultime Notizie dalla rete : Lunedì via Meteo, nel weekend tregua dal caldo e da lunedì rischio maltempo: ecco dove Ma la prossima settimana torna l'incubo maltempo : da lunedì in arrivo sul Nord - Ovest forti temporali, per via della contrapposizione tra l'anticiclone africano e le correnti fresche ed instabili ...

Centro Polifunzionale e Sociale, partiti i lavori per riqualificare l'immobile CIVITA CASTELLANA - Sono iniziati lunedì scorso i lavori di riqualificazione dello storico immobile comunale (ex ristorante Etrusco) in via del Castelletto, sede del centro polifunzionale e sociale. Quasi 95mila euro l'investimento ...

Ceccano, l’isola ecologica di via Anime Sante riapre i cancelli da lunedì prossimo ciociariaoggi.it Ma la prossima settimana torna l'incubo maltempo : dain arrivo sul Nord - Ovest forti temporali, perdella contrapposizione tra l'anticiclone africano e le correnti fresche ed instabili ...CIVITA CASTELLANA - Sono iniziatiscorso i lavori di riqualificazione dello storico immobile comunale (ex ristorante Etrusco) indel Castelletto, sede del centro polifunzionale e sociale. Quasi 95mila euro l'investimento ...