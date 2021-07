LIVE Tour de France | tappa di oggi in DIRETTA | tre corridori in fuga | il gruppo gestisce

(Di venerdì 9 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE13.34 Ilpassa ora al GPM. 13.32 Il, tirato dalla Deceuninck-Quick Step, insegue a 4’16”. 13.28 Volata sul GPM con Pierre Lache passa per primo. 13.25 Ilprosegue a ritmo moderato. 13.22 Lo approcciano i fuggitivi: 5,5 chilometri al 3,7%. 13.20 Ora il primo ed unico GPM di giornata: Côte du Pic Saint-Loup. 13.18 Vantaggio di 4’20” per gli attaccanti. 13.16 Il plotone si è completamente rialzato, ora salirà costantemente il vantaggio dei ...

Diretta Tour de France 2021 streaming video Rai oggi 9 luglio: classifica, orario, percorso e vincitore della 13^ tappa Nimes-Carcassonne di 219,9 km.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 11.51 Ieri infatti i velocisti si sono disinteressati della corsa, chissà se oggi preferiranno tenere il gruppo chi ...