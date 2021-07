L’incontro tra i due leader indipendentisti catalani a Waterloo (Di venerdì 9 luglio 2021) Nel loro ultimo incontro avevano appena fondato una repubblica. Oggi sono esclusi da ogni carica e costretti a vedersi fuori dal proprio Paese. Carles Puigdemont e Oriol Junqueras si sono dati appuntamento a Waterloo, in Belgio, quasi quattro anni dopo il tentativo di secessione della Catalogna dalla Spagna. Fiaccati rispettivamente dall’esilio e dalla prigione, non hanno intenzione di rinunciare al loro obiettivo. Le strategie per conseguirlo, però, sono sempre più differenti. Ci sono stati momenti di cordialità, foto di rito e anche un abbraccio a porte chiuse, riporta il quotidiano La Vanguardia. Di politica si è discusso poco: «È stato un momento strettamente ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 9 luglio 2021) Nel loro ultimo incontro avevano appena fondato una repubblica. Oggi sono esclusi da ogni carica e costretti a vedersi fuori dal proprio Paese. Carles Puigdemont e Oriol Junqueras si sono dati appuntamento a, in Belgio, quasi quattro anni dopo il tentativo di secessione della Catalogna dalla Spagna. Fiaccati rispettivamente dall’esilio e dalla prigione, non hanno intenzione di rinunciare al loro obiettivo. Le strategie per conseguirlo, però, sono sempre più differenti. Ci sono stati momenti di cordialità, foto di rito e anche un abbraccio a porte chiuse, riporta il quotidiano La Vanguardia. Di politica si è discusso poco: «È stato un momento strettamente ...

