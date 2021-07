La Fabbrica, ex dipendenti in protesta sotto il Comune (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCircolazione stradale in tilt nel centro di Salerno a casa della protesta dei lavoratori del centro commerciale La Fabbrica. Passeggiando davanti al palazzo di città, in un via vai continuo da un marciapiede all’altro, i lavoratori che erano legati all’apertura del centro commerciale attraverso una cooperativa che erogava servizi di pulizie e guardiania, protestano per il silenzioso percorso di chiusura definitiva del centro commerciale che, da dicembre, li ha lasciati senza lavoro. Il Centro è un’iniziativa imprenditoriale privata a cura del gruppo Lettieri, ma sindacati e lavoratori contestano al ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCircolazione stradale in tilt nel centro di Salerno a casa delladei lavoratori del centro commerciale La. Passeggiando davanti al palazzo di città, in un via vai continuo da un marciapiede all’altro, i lavoratori che erano legati all’apertura del centro commerciale attraverso una cooperativa che erogava servizi di pulizie e guardiania,no per il silenzioso percorso di chiusura definitiva del centro commerciale che, da dicembre, li ha lasciati senza lavoro. Il Centro è un’iniziativa imprenditoriale privata a cura del gruppo Lettieri, ma sindacati e lavoratori contestano al ...

