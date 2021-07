Italiano linciato in Honduras, 600 persone lo aggrediscono (Di venerdì 9 luglio 2021) Giorgio Scanu, un cittadino Italiano di 49 anni residente in Honduras, ha subito un linciaggio da parte di una folla di 600 persone nel villaggio di Santa Ana de Yusguare, un insediamento a circa 80 km da Tegucigalpa, l’uomo è morto per delle complicazioni dovute alla violenza dell’aggressione. L’assalto Una folla inferocita di circa 600 persone si è presentata presso l’abitazione di Giorgio Scanu, un immigrato Italiano in Honduras, aggredendolo a colpi di machete e bastoni e dando fuoco alla sua casa. Scanu è deceduto alcune ore dopo l’assalto in un ospedale locale. A nulla sono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 luglio 2021) Giorgio Scanu, un cittadinodi 49 anni residente in, ha subito un linciaggio da parte di una folla di 600nel villaggio di Santa Ana de Yusguare, un insediamento a circa 80 km da Tegucigalpa, l’uomo è morto per delle complicazioni dovute alla violenza dell’aggressione. L’assalto Una folla inferocita di circa 600si è presentata presso l’abitazione di Giorgio Scanu, un immigratoin, aggredendolo a colpi di machete e bastoni e dando fuoco alla sua casa. Scanu è deceduto alcune ore dopo l’assalto in un ospedale locale. A nulla sono ...

