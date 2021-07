Istat:forte crescita povertà assoluta,più 2 milioni famiglie (Di venerdì 9 luglio 2021) Nel 2020 la povertà assoluta è in forte crescita; interessa oltre 2 milioni di famiglie, pari al 7,7% (era al 6,4% nel 2019), e più di 5,6 milioni di individui, il 9,4% (era al 7,7%). Lo afferma l'... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 luglio 2021) Nel 2020 laè in; interessa oltre 2di, pari al 7,7% (era al 6,4% nel 2019), e più di 5,6di individui, il 9,4% (era al 7,7%). Lo afferma l'...

Advertising

istat_it : #Blangiardo Presidente #Istat 'Grandi priorità affrontate dal #PNRR: il #digitale Si è osservato forte aumento ne… - rtl1025 : ?? Nel 2020 la #povertà assoluta è in forte crescita; interessa oltre 2 milioni di famiglie, pari al 7,7% (era al 6,… - zazoomblog : Istat:forte crescita povertà assolutapiù 2 milioni famiglie - #Istat:forte #crescita #povertà - CarloOlb : @Montecitorio @istat_it aggiungi anche forte impatto positivo per bilancio INPS o NO ? se no qualcosa non torna ese… - plebani_clelia : RT @rtl1025: ?? Nel 2020 la #povertà assoluta è in forte crescita; interessa oltre 2 milioni di famiglie, pari al 7,7% (era al 6,4% nel 2019… -