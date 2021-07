Investì Gaia e Camilla: Pietro Genovese condannato a quanti anni? (Di venerdì 9 luglio 2021) Pietro Genovese è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per l’omicidio stradale di Gaia e Camilla, le due 16enni investite a Roma, a Corso Francia. In primo grado, nel dicembre scorso, l’imputato era stato condannato ad 8 anni. Ma ora, i giudici della corte d’Assise di appello di Roma hanno optato per l’obbligo di su Quotidianpost. Leggi su quotidianpost (Di venerdì 9 luglio 2021)è statoa 5e 4 mesi per l’omicidio stradale di, le due 16enni investite a Roma, a Corso Francia. In primo grado, nel dicembre scorso, l’imputato era statoad 8. Ma ora, i giudici della corte d’Assise di appello di Roma hanno optato per l’obbligo di su Quotidianpost.

