Inter, Milly Moratti: "Ci informeremo bene sull'azionariato popolare"

Milly Moratti, moglie dell'ex patron dell'Inter Massimo Moratti, è intervenuta ai microfoni dell'agenzia Dire per fare il punto della situazione su una possibile loro entrata in Interspac. Ecco le sue dichiarazioni a riguardo: "Stiamo pensando di partecipare a Interspac. Ci informeremo bene perché vogliamo capire come l'Italia si comporta con l'azionariato popolare. Per noi l'Inter è sempre stato un modo per relazionarsi con la gente. Quando Massimo era arrivato avevamo anche pensato all'azionariato, ma ..."

