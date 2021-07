Il soft robot acquatico che nuota come una razza (Di venerdì 9 luglio 2021) Un team di ricercatori dell’Università di Singapore ha sviluppato un metodo per produrre velocemente robot morbidi su misura. Il primo prototipo è questo pesce artificiale I soft robot (o robot morbidi) ispirati al mondo naturale hanno un grosso potenziale per quanto riguarda il movimento nello spazio, la presa e la manipolazione di oggetti, ma il limite (finora) è che difficilmente possono essere prodotti su larga scala. Al momento, infatti, le tecniche per lo sviluppo di questi oggetti sono manuali e di conseguenza dispendiose in tempo e risorse. Combinando diversi approcci in un flusso di lavoro integrato, un team di ... Leggi su cityroma (Di venerdì 9 luglio 2021) Un team di ricercatori dell’Università di Singapore ha sviluppato un metodo per produrre velocementemorbidi su misura. Il primo prototipo è questo pesce artificiale I(omorbidi) ispirati al mondo naturale hanno un grosso potenziale per quanto riguarda il movimento nello spazio, la presa e la manipolazione di oggetti, ma il limite (finora) è che difficilmente possono essere prodotti su larga scala. Al momento, infatti, le tecniche per lo sviluppo di questi oggetti sono manuali e di conseguenza dispendiose in tempo e risorse. Combinando diversi approcci in un flusso di lavoro integrato, un team di ...

