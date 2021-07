Il 14 luglio il raduno della nuova Juve di Allegri: la rosa a disposizione, quando arriveranno tutti i calciatori (Di venerdì 9 luglio 2021) A breve riparte la Juventus di Allegri ma diversi calciatori saranno a disposizione a ritiro inoltrato. Leggi su 90min (Di venerdì 9 luglio 2021) A breve riparte lantus dima diversisaranno aa ritiro inoltrato.

Nel rispetto del protocollo Covid-19, invitiamo i tifosi rossoneri a non presentarsi a Milano. L'8 luglio raduno a Milanello. Prima conferenza stampa della stagione di mister Pioli fissata alle ore 14.00. Raduno Mondiale Iran Libero 2021 10 – 12 luglio 2021. Il Calcio Napoli si radunerà lunedì 12 a Castel Volturno per preparare la partenza verso il ritiro di Dimaro Folgar.

Ultime Notizie dalla rete : luglio raduno Primavera 1 - Rinnovo con biennale per mister Grieco, anche 'Cheva' nello staff La squadra di mister Grieco, che disputerà il Campionato Primavera 1, si radunerà in sede il 25 luglio e il 26 e 27 luglio saranno svolti i test fisici - atletici'.

Forte dei Marmi ospita giovani filmmaker con 'CinemaDaMare' Nell'Estate 2021, Forte dei Marmi diventa capitale del nuovo cinema dall'11 al 14 luglio con CinemaDaMare, il più grande raduno internazionale di giovani filmmaker, con 50 cineasti provenienti da 30 paesi. Italia, Slovenia, Spagna, Guinea, USA, Marocco, Argentina, Cile, Germania, ...

Ritiri e raduni Serie A: date e luoghi scelti dalle 20 squadre Corriere dello Sport Jul 9, 2021, 3:47 PM GMT+2 La Juventus riabbraccia Massimiliano Allegri. Cancelli aperti alla Continassa a partire dal 14 luglio, giorno del raduno del club bianconero. Primi abbracci e primi allenamenti sotto la guida tecnica ...

Rugby, tre pesaresi convocati al raduno della Nazionale Under 18 PESARO – Tre pesaresi impegnati nel raduno della nazionale di rugby under 18. Si tratta di Michele Artusio, Gabriele Venturini ...

