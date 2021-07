"I 4 vaccini proteggono da tutte le varianti": l'Iss aggiorna le Faq sul coronavirus (Di venerdì 9 luglio 2021) "I primi studi affermano che il ciclo completo dei 4 vaccini già approvati rimane protettivo nei confronti di tutte le Voc - cioe' le varianti che sono considerate piu' rischiose - mentre diminuisce l'... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 luglio 2021) "I primi studi affermano che il ciclo completo dei 4già approvati rimane protettivo nei confronti dile Voc - cioe' leche sono considerate piu' rischiose - mentre diminuisce l'...

Advertising

MediasetTgcom24 : Iss: i 4 vaccini attualmente approvati proteggono da tutte le varianti #covid - Agenzia_Ansa : FLASH I Faq Iss, i 4 vaccini proteggono da tutte le varianti. Anticorpi possono perdere efficacia da soli, funzionano associati #ANSA - blucrawl77 : @AnnalisaChirico Dire che ' i vaccini proteggono' ma diminuisce' l'efficacia' è una contraddizione in termini. Si d… - Marco_chp1 : RT @MediasetTgcom24: Iss: i 4 vaccini attualmente approvati proteggono da tutte le varianti #covid - MarcoPellacani6 : RT @Bibibobibox: Affermare che un non vaccinato metta a rischio un vaccinato è ammettere ufficialmente che i vaccini non proteggono e che… -