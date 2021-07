Guilty Gear -Strive-, il cross-play è in lavorazione presso Arc System Works – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 9 luglio 2021) Arc System Works ha detto di star lavorando alla modalità cross-play per Guilty Gear -Strive-, ma non è ancora pronta a ufficializzare i piani.. In una recente intervista Arc System Works ha detto di star lavorando alla modalità cross-play di Guilty Gear -Strive-. Per il momento, però, non è ancora pronta a ufficializzare i piani, dato che ci sono ancora diversi problemi organizzativi da sistemare. Guilty Gear ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 9 luglio 2021) Archa detto di star lavorando alla modalitàper-, ma non è ancora pronta a ufficializzare i piani.. In una recente intervista Archa detto di star lavorando alla modalitàdi-. Per il momento, però, non è ancora pronta a ufficializzare i piani, dato che ci sono ancora diversi problemi organizzativi da sistemare....

Ultime Notizie dalla rete : Guilty Gear Guilty Gear Strive: siamo ancora lontani dal crossplay Guilty Gear: Strive è il sesto capitolo della saga picchiaduro di Arc System Works , che vide il suo esordio nel lontano maggio del 1998 . Si tratta, in sostanza di un'opera realizzata con lo stile ...

Guilty Gear Strive, con l'ultimo aggiornamento rimossi i riferimenti a Taiwan, Tibet e Uiguri Guilty Gear Strive ha ricevuto un nuovo aggiornamento il quale, oltre ad una serie di modifiche al gioco, sembra aver messo mano anche sul glossario in - game. Ciò ha sollevato alcune preoccupazioni ...

Skullgirls 2nd Encore diventa uno dei giochi principali dell'EVO 2021 È stata annunciata una importante novità dell'ultimo minuto per l'EVO 2021 Online, ovvero che ai giochi principali verrà aggiunto Skullgirls 2nd Encore.

