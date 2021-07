Grandine - Assicurazione, carrozzeria, "levabolli": cosa succede dopo i danni (Di venerdì 9 luglio 2021) Scene quasi da apocalisse l'8 luglio nel milanese, quando una violenta tempesta ha investito la parte centro-sud del territorio con vento, violenti scrosci d'acqua e, soprattutto, Grandine. Ingenti i danni: alberi sradicati, semafori distrutti, cartelloni stradali divelti e persino immobili compromessi dalla furia della tempesta. Come però spesso accade in queste situazioni, a farne maggiormente le spese sono stati gli automobilisti. Mattanza di auto. Chicchi di Grandine grossi come palle da tennis si sono abbattuti al suolo mitragliando le sventurate auto parcheggiate. Non si contano i cristalli infranti così come le carrozzerie ridotte a ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 9 luglio 2021) Scene quasi da apocalisse l'8 luglio nel milanese, quando una violenta tempesta ha investito la parte centro-sud del territorio con vento, violenti scrosci d'acqua e, soprattutto,. Ingenti i: alberi sradicati, semafori distrutti, cartelloni stradali divelti e persino immobili compromessi dalla furia della tempesta. Come però spesso accade in queste situazioni, a farne maggiormente le spese sono stati gli automobilisti. Mattanza di auto. Chicchi digrossi come palle da tennis si sono abbattuti al suolo mitragliando le sventurate auto parcheggiate. Non si contano i cristalli infranti così come le carrozzerie ridotte a ...

Advertising

dinoadduci : Grandine - Assicurazione, carrozzeria, 'levabolli': cosa succede dopo i danni - viaggiareonthe1 : Grandine - Assicurazione, carrozzeria, 'levabolli': cosa succede dopo i danni - stellainblack : @Danila0909 La grandine in Lombardia è una piaga. Ogni anno in estate. Due anni fa, la mia auto aveva un mese, ho b… - Clariss36968477 : @marcotelecono E fu così che molte persone si accorsero di non avere l'estensione nell'assicurazione all'evento grandine ?? - matteo3io : @martasospesa È che l'assicurazione per la grandine sono bastardi e fanno una fatica a pagare e poi non tutti la fa… -