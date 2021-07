Flavio Insinna al Pranzo è servito: “Mi devo riposare un attimo” (Di venerdì 9 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Flavio Insinna al Pranzo è servito inizia a mostrare i segni della stanchezza: le sue parole non lasciano dubbi. Anche oggi è tornato in onda il Pranzo è servito con una nuova puntata come sempre su Rai Uno con la conduzione del conduttore romano affiancato da Ginevra. Quella di oggi è una sfida tutta al Leggi su youmovies (Di venerdì 9 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.alinizia a mostrare i segni della stanchezza: le sue parole non lasciano dubbi. Anche oggi è tornato in onda ilcon una nuova puntata come sempre su Rai Uno con la conduzione del conduttore romano affiancato da Ginevra. Quella di oggi è una sfida tutta al

Advertising

MMastrantuono : #ilpranzoèservito per me di oggi e ricordo l’appuntamento col celebre giuoco di Corrado su Rai 1 alle 14 con Flavio… - infoitcultura : Raffaella Carrà, Flavio Insinna si commuove: 'Dove ho avuto il piacere di vederla', un ricordo personalissimo - ZonNapoli : #Attualità L'omaggio a Raffaella #Carrà di Flavio Insinna: 'Ha reso il mondo più bello parlando d'amore. Anche di v… - fiorellaqueen91 : RT @fanpage: Il ricordo di Flavio Insinna per la grande #RaffaellaCarra - LmMaggio : @Dolcichef @carotelevip @insinnaflavio Quando posso la seguo perché ho dei bei ricordi da ragazzina. La seguivo ins… -