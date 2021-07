Festival di Cannes 2021, il talentuoso Jonas Carpignano ritorna con A Chiara (e a Gioia Tauro) (Di venerdì 9 luglio 2021) Tre su tre. Jonas Carpignano è ormai un habitué di Cannes. E questo non deve sorprendere, il suo talento è cristallino, capace di restituire con un cinema di potenza visiva e di umanità profonda la complessità del presente. La conferma arriva proprio da questa terza prova in lungo, A Chiara, che segue Mediterranea (2015) e A Ciambra (2017, prodotto da Scorsese e candidato italiano agli Oscar del 2018) e come quest’ultimo è selezionato alla Quinzaine des Realisateurs. Un film più “narrativo” dai precedenti ma assolutamente coerente a uno sguardo che appare già dotato di una cifra distinguibile ed altissima. Benché non sia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Tre su tre.è ormai un habitué di. E questo non deve sorprendere, il suo talento è cristallino, capace di restituire con un cinema di potenza visiva e di umanità profonda la complessità del presente. La conferma arriva proprio da questa terza prova in lungo, A, che segue Mediterranea (2015) e A Ciambra (2017, prodotto da Scorsese e candidato italiano agli Oscar del 2018) e come quest’ultimo è selezionato alla Quinzaine des Realisateurs. Un film più “narrativo” dai precedenti ma assolutamente coerente a uno sguardo che appare già dotato di una cifra distinguibile ed altissima. Benché non sia ...

Advertising

vogue_italia : Chiara Ferragni come Margot Robbie (Cannes 2019) a sua volta come Sharon Tate. Che ne dite? - WeCinema : Domani il via alla 74° edizione del @Festival_Cannes, con 'Annette' di Leo Carax. #AdamDriver e #MarionCotillard tr… - WeCinema : Mesdames et Messieurs domani inizia la 74esima edizione del @Festival_Cannes! ????? Seguiteci per tutti gli aggiornam… - FQMagazineit : Festival di Cannes 2021, il talentuoso Jonas Carpignano ritorna con A Chiara (e a Gioia Tauro) - marco_mclennon : RT @laLucia82: Bellissima è riduttivo. Andie MacDowell, Festival di Cannes -