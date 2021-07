Dopo lo stop per la pandemia a Gorizia è tempo di 'Palestre all'aperto' (Di venerdì 9 luglio 2021) Le associazioni interessate possono presentare domanda all'indirizzo Pec comune.Gorizia@certgov.fvg.it. L'assegnazione degli spazi sarà stabilita ogni 15 giorni. (Visited 37 times, 37 visits today) ... Leggi su friulioggi (Di venerdì 9 luglio 2021) Le associazioni interessate possono presentare domanda all'indirizzo Pec comune.@certgov.fvg.it. L'assegnazione degli spazi sarà stabilita ogni 15 giorni. (Visited 37 times, 37 visits today) ...

Advertising

petergomezblog : Prescrizione, quando a chiedere la riforma era l’Europa: “Ostacola lotta a corruzione. Stop dopo il primo grado” - angelomangiante : L'intervento chirurgico in Finlandia è andato tecnicamente bene. Lo stop è lungo, 6-7 mesi, ma ha già colpito tutt… - dudeasme : Dopo aver passato un mese a fare no stop dietro la tesi in questi ultimi giorni perdo spesso la concentrazione - CavourCorzani : @FiorinoLuca Dopo le difficoltà fisiche post stop per la pandemia lo davano in tanti già per morto. È tornato con u… - avanvera_ : Oggi dopo mesi mi sono presa qualche giorno di stop dallo studio, stamattina sono uscita, poi ho cucinato, nel pome… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo stop Istat, a maggio primo stop dopo 5 mesi della produzione industriale. Male l’auto, bene la farmaceutica Il Fatto Quotidiano Marcello Carucci: 24 ore no-stop in Italia Nuova impresa del centauro romano: stavolta in sella ad un’Honda Crosstourer ha viaggiato senza fermarsi (o quasi) per un giorno intero, vincendo sonno e stanchezza ...

Alfa Romeo: ancora uno stop per la produzione a Cassino Nuovo stop produttivo per la linea delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio a Cassino. Lo stabilimento laziale, dopo essere tornato in attività questa settimana a ...

Nuova impresa del centauro romano: stavolta in sella ad un’Honda Crosstourer ha viaggiato senza fermarsi (o quasi) per un giorno intero, vincendo sonno e stanchezza ...Nuovo stop produttivo per la linea delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio a Cassino. Lo stabilimento laziale, dopo essere tornato in attività questa settimana a ...