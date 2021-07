Dalla Cina arriva il più potente supercomputer quantistico del mondo (Di venerdì 9 luglio 2021) I ricercatori cinesi avrebbero mostrato quello che affermano essere il computer quantistico più potente al mondo. Per dimostrare la velocità del supercomputer, i ricercatori hanno completato in poco più di un’ora una convoluzione che richiederebbe a un normale supercomputer circa otto anni per essere completato. Il computer quantistico Zuchongzhi è una macchina da 66 qubit, come riporta ZME Science. Per fare un confronto, il chip Sycamore di Google dispone di 53 qubit, mentre il chip Q System One di IBM contiene 20 qubit. Inserire i qubit nei chip e creare l’effetto di sovrapposizione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) I ricercatori cinesi avrebbero mostrato quello che affermano essere il computerpiùal. Per dimostrare la velocità del, i ricercatori hanno completato in poco più di un’ora una convoluzione che richiederebbe a un normalecirca otto anni per essere completato. Il computerZuchongzhi è una macchina da 66 qubit, come riporta ZME Science. Per fare un confronto, il chip Sycamore di Google dispone di 53 qubit, mentre il chip Q System One di IBM contiene 20 qubit. Inserire i qubit nei chip e creare l’effetto di sovrapposizione ...

Advertising

Agenzia_Ansa : I panda giganti non sono più minacciati di estinzione, anche se rimangono una specie vulnerabile. La nuova classifi… - AleMacchiavelli : RT @AMorelliMilano: Yacht, auto di lusso, gioielli, appartamenti, polizze vita: ecco cosa si è comprato l’amico degli amici con i soldi to… - WWFitalia : #GoodNews ?? I #panda giganti non sono più minacciati di estinzione, anche se rimangono una #specie vulnerabile. Lo… - marialauraloi : E poco male che Draghi doveva salvare l'Italia dal declino, dalla miseria e dal degrado. Invece andiamo in direzion… - laregione : La Cina rimuove i panda dalla lista delle specie a rischio -