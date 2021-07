Covid oggi Piemonte, 40 contagi e 1 morto: bollettino 9 luglio (Di venerdì 9 luglio 2021) Sono 40 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 9 luglio. Registrato inoltre un altro morto. I nuovi positivi sono pari allo 0,2 % di 20.061 tamponi eseguiti, di cui 15.683 antigenici. Dei 40 nuovi casi, gli asintomatici sono 23 (57,5%). I casi sono 12 di screening, 20 contatti di caso, 8 con indagine in corso, 2 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 2 in ambito scolastico e 36 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 367.238, di cui 29.620 Alessandria, 17.506 Asti, 11.538 Biella, 52.983 Cuneo, 28.296 Novara, 196.542 ... Leggi su italiasera (Di venerdì 9 luglio 2021) Sono 40 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 9. Registrato inoltre un altro. I nuovi positivi sono pari allo 0,2 % di 20.061 tamponi eseguiti, di cui 15.683 antigenici. Dei 40 nuovi casi, gli asintomatici sono 23 (57,5%). I casi sono 12 di screening, 20 contatti di caso, 8 con indagine in corso, 2 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 2 in ambito scolastico e 36 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 367.238, di cui 29.620 Alessandria, 17.506 Asti, 11.538 Biella, 52.983 Cuneo, 28.296 Novara, 196.542 ...

