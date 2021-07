(Di venerdì 9 luglio 2021) “Io credo che le Rsa debbanounnel, dobbiamo, a mio avviso, potenziarle e metterle in rete”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea, oggi a Bari per il convegno “Rsa e centri diurni, il volto umano della assistenza”. dam/pc/red su Il Corriere della Città.

Advertising

ItaliaNotizie24 : Covid, Costa “Le Rsa devono avere un ruolo importante nel nostro Paese” - CorriereCitta : Covid, Costa “Le Rsa devono avere un ruolo importante nel nostro Paese” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Covid, Costa 'Le Rsa devono avere un ruolo importante nel nostro Paese' - - AmolIglesias : RT @missingmyboyss: comunque non si è parlato ma enrique iglesias ha deciso di devolvere i guadagni dalle views di TUTTI i suoi video in be… - Italpress : Covid, Costa “Le Rsa devono avere un ruolo importante nel nostro Paese” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Costa

Orizzonte Scuola

Fra ruolo, problemi coniugali, pressioni del pubblico,, infortuni, fino ad arrivare alle ... Locatelli40 Milioni, per quanto in comode rate mi sembra una cifra eccessiva, poco appetibile ...... Cristiano Omedè (tiranno Geruzio); Carlo(vescovo); la braidese Monica Martinelli (madre); ... "A quando la prima?" "Prevista per fine 2021, inizio 2022,permettendo." "A presto, Gianluca ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.Nel 2020 c'è un forte aumento del numero dei richiedenti aiuto al Centro di ascolto della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve. Si passa da 1.039 nel 2019 a 1.306 (754 donne, 552 uomini), co ...