Booker: "Milwaukee renderà tutto difficile, ma siamo preparati"

I Phoenix Suns superano i Milwaukee Bucks in gara 2 col punteggio di 118 a 108; tra le star della sfida c'è Devin Booker, che mette a segno ben 31 punti.

