Berrettini entra nella storia | è il primo italiano in finale a Wimbledon

(Di venerdì 9 luglio 2021) L'Italia in grande spolvero araggiunge la finalissima del torneo di tennis. Matteosupera il polacco Hubert Hurkacz in quattro set (6 - 3, 6 - 0, 6 - 7, 6 - 4) e scrive la...

Advertising

SkyTG24 : Matteo #Berrettini entra nella storia del #tennis italiano: con la vittoria su Hubert Hurkacz l’azzurro numero 9 de… - nzingaretti : Matteo Berrettini entra nella storia. A lui il grazie e i complimenti di tutti gli italiani. Ora testa e cuore a do… - Susy89269739 : RT @SkyTG24: Matteo #Berrettini entra nella storia del #tennis italiano: con la vittoria su Hubert Hurkacz l’azzurro numero 9 del mondo va… - AleFio_ : RT @SkyTG24: Matteo #Berrettini entra nella storia del #tennis italiano: con la vittoria su Hubert Hurkacz l’azzurro numero 9 del mondo va… - emco62 : RT @rostokkio: #Berrettini entra di diritto tra gli specialisti dell'erba. #Wimbledon -

Ultime Notizie dalla rete : Berrettini entra

Quando sinello scambio, però, resta netta la superiorità diCURIOSITA'salirà almeno al numero 8 del ranking ATP. Sarà numero 7 del mondo se dovesse vincere il titolo. ...La strepitosa campagna a Wimbledon di Matteo, arrivato in finale dopo il successo con Hurkacz,nella storia del tennis azzurro moderno: da Cecchinato a Seppi, passando per Volandri, Sinner, Sonego e Musetti, ecco le partite da ...L'ho fatto davvero, ci devo credere". Matteo Berrettini ha chiuso con 60 vincenti e 18 gratuiti. "E' entrato in campo pronto per giocare e con tanta fiducia e ha comandato il match" ha detto John ...Matteo Berrettini vola in finale del torneo di Wimbledon. Un'impresa che resterà nella storia del tennis italiano: Berrettini è infatti il primo azzurro a riuscire nell'impresa. Il romano ha battuto i ...