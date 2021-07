Autostrada A1: traffico regolare intorno a Firenze dopo le code da Barberino e Incisa (Di venerdì 9 luglio 2021) Nel pomeriggio di oggi, 9 luglio 2021 - fa sapere Autostrader per l'Italia - sono terminate le code registrate sulla A1 Milano-Napoli nelle tratte comprese tra il bivio A1/A1 Direttissima e Barberino verso Firenze e tra Scandicci e Barberino verso Bologna; attualmente in entrambe le direzioni il traffico risulta regolare L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 9 luglio 2021) Nel pomeriggio di oggi, 9 luglio 2021 - fa sapere Autostrader per l'Italia - sono terminate leregistrate sulla A1 Milano-Napoli nelle tratte comprese tra il bivio A1/A1 Direttissima eversoe tra Scandicci everso Bologna; attualmente in entrambe le direzioni ilrisultaL'articolo proviene daPost.

Advertising

FirenzePost : Autostrada A1: traffico regolare intorno a Firenze dopo le code da Barberino e Incisa - CCISS_Ministero : A1 Diramazione Roma Sud code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo San Cesareo (Km 3,9) e A1 Allacciamento… - CCISS_Ministero : A2 Autostrada del Mediterraneo traffico bloccato causa incendio a A2 Svincolo Torano Castello (Km 235) in direzion… - CCISS_Ministero : A2 Autostrada del Mediterraneo traffico bloccato causa incendio a A2 Svincolo Torano Castello (Km 235) in direzion… - TgrRaiToscana : Ancora una mattinata di passione lungo l'A1 in direzione Bologna. Code e forti rallentamenti, causa lavori tra Cale… -