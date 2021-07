Arriva la generazione Wi-Fi 6 sui prodotti D-Link: ecco le novità (Di venerdì 9 luglio 2021) Negli ultimi tempi l‘azienda D-Link, che da oltre 30 anni progetta, sviluppa e produce soluzioni avanzate per Reti LAN, Switching, Wireless, Videosorveglianza, Storage e Smart Home, ha migliorato e portato innovazioni, che cambieranno in meglio la vita degli utenti che hanno una smart home. Cosi come poche settimane fa portò al Mobile World Congress 2021 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: D-Link: novità al Mobile World Congress 2021 per internet 5G e soluzioni smart Iliad problemi e un futuro prospero Google blocca gli aggiornamenti Android di ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Negli ultimi tempi l‘azienda D-, che da oltre 30 anni progetta, sviluppa e produce soluzioni avanzate per Reti LAN, Switching, Wireless, Videosorveglianza, Storage e Smart Home, ha migliorato e portato innovazioni, che cambieranno in meglio la vita degli utenti che hanno una smart home. Cosi come poche settimane fa portò al Mobile World Congress 2021 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: D-al Mobile World Congress 2021 per internet 5G e soluzioni smart Iliad problemi e un futuro prospero Google blocca gli aggiornamenti Android di ...

Advertising

TelcoJuice : RT @asstel_it: ??Arriva la #TShirt intelligente che funziona con le reti di quinta generazione: una soluzione tecnologica che, grazie allo s… - airone555 : RT @FidanzaCarlo: Dopo 7 interminabili anni arriva la sentenza che tutti avevamo già nel cuore: #GIANNIALEMANNO NON È UN CORROTTO. Lo sapev… - pola1945 : RT @FidanzaCarlo: Dopo 7 interminabili anni arriva la sentenza che tutti avevamo già nel cuore: #GIANNIALEMANNO NON È UN CORROTTO. Lo sapev… - laramarcangelo6 : RT @FidanzaCarlo: Dopo 7 interminabili anni arriva la sentenza che tutti avevamo già nel cuore: #GIANNIALEMANNO NON È UN CORROTTO. Lo sapev… - IsabellaCeccari : RT @asstel_it: ??Arriva la #TShirt intelligente che funziona con le reti di quinta generazione: una soluzione tecnologica che, grazie allo s… -