Alessandro Siani e Vanessa Incontrada: insieme in un programma? (Di venerdì 9 luglio 2021) Sembrerebbe che Alessandro Siani e Vanessa Incontrada lavoreranno insieme in un programma molto noto di Mediaset I rumors si inseguono da settimane e sembrerebbe più una verità che una assurda possibilità l’idea che Alessandro Siani e Vanessa Incontrada lavoreranno insieme in un programma. Stando a quanto rivela Dagospia, sembrerebbe che il regista napoletano e l’attrice e conduttrice spagnola siano stati scelti per cambiare in meglio le sorti di Striscia la notizia, il tg satirico in onda ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 9 luglio 2021) Sembrerebbe chelavorerannoin unmolto noto di Mediaset I rumors si inseguono da settimane e sembrerebbe più una verità che una assurda possibilità l’idea chelavorerannoin un. Stando a quanto rivela Dagospia, sembrerebbe che il regista napoletano e l’attrice e conduttrice spagnola siano stati scelti per cambiare in meglio le sorti di Striscia la notizia, il tg satirico in onda ...

Advertising

shareattiva : RT @MasterAb88: Scelta boom per #Striscia Alessandro Siani e Vanessa Incontrada sono i nuovi conduttori. Ma il programma necessita di un r… - matteomancini83 : RT @MasterAb88: Scelta boom per #Striscia Alessandro Siani e Vanessa Incontrada sono i nuovi conduttori. Ma il programma necessita di un r… - zazoomblog : Vanessa Incontrada e Alessandro Siani in un programma: dove li vedremo - #Vanessa #Incontrada #Alessandro… - marcoluci1 : RT @cheTVfa: ?? Alessandro Siani e Vanessa Incontrada sempre più vicini alla conduzione di #StrisciaLaNotizia da settembre. #LeIene si rinno… - 8antonio8989 : Che poi Vanessa Incontrada e Alessandro Siani sono pure una buona coppia ma è il programma che deve essere cambiato -