Advertising

GDF : #GDF #Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche, operazione #VaxFree: sgominato traffico di #vaccini anti… - SabriBenetazzo : RT @GandolfoDomini1: I #VacciniCovid ai ragazzi fanno male Percentuali di effetti avversi della vaccinazione con #mRNA #Pfizer in ragazzi e… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Vaccini anti-Covid, Figliuolo: quasi 56 mln di somministrazioni #vaccini - Moixus1970 : RT @MediasetTgcom24: Vaccini anti-Covid, Figliuolo: quasi 56 mln di somministrazioni #vaccini - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Vaccini anti-Covid, Figliuolo: quasi 56 mln di somministrazioni #vaccini -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini anti

Toscana Notizie

Così il commissario all'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, in collegamento con il punto stampa organizzato dalla Regione per l'open night della Liguria per accedere aisenza ......sabato 10 luglio riapre il portale online della regione Toscana per prenotare le vaccinazioni... ovvero tutte le sere, dalle ore 19 alle 23:59, sarà possibile prenotare iancora ..."Oggi sono particolarmente contento, ci stiamo avvicinando al traguardo delle 56 milioni di somministrazioni. Oltre il 62% della popolazione vaccinabile ha avuto la prima dose e oltre il 41% è stato v ...Trento – In Trentino si registra il terzo giorno consecutivo senza decessi e il secondo giorno senza pazienti Covid ricoverati in ospedale. Lo riferisce il bollettino dell’Azienda provinciale per i se ...